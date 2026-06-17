Pkw krachte in Steinmauer: 89-jähriger in Tirol im Straßengraben

Ein 89-jähriger Pkw-Lenker ist Mittwochfrüh bei einem Unfall auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden. Der Mann hatte aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren.

Daraufhin kollidierte er mit einer Leitschiene, geriet in den Straßengraben und kam an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstand. Zeugen leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.