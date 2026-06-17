Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Pkw krachte in Steinmauer: 89-jähriger in Tirol im Straßengraben
Der Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber verletzt in die Klinik geflogen.
Ein 89-jähriger Pkw-Lenker ist Mittwochfrüh bei einem Unfall auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden. Der Mann hatte aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren.
Daraufhin kollidierte er mit einer Leitschiene, geriet in den Straßengraben und kam an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstand. Zeugen leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Mit Heli ins Spital
Der 89-Jährige war bei Bewusstsein, berichtete die Polizei. Der Österreicher wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Durch die Feuerwehr wurden austretende Flüssigkeiten gebunden.
Kommentare