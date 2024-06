68-jähriger Motorradfahrer starb in Osttirol bei Kollision mit Lkw

Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Erlachgalerie der Defereggentalstraße (L 25) bei Hopfgarten in Defereggen in Osttirol tödlich verunglückt. Der Italiener war aus bisher unbekannter Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Trotz der raschen Erstversorgung durch die Rettung erlag der Biker noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.