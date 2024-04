33-Jähriger Tiroler tot in Bachbett gefunden

In Jochberg (Bezirk Kitzbühel) ist am Ostermontag die Leiche eines 33-Jährigen in einem Bachbett gefunden worden. Der Mann dürfte rund Meter über eine steil abfallende Böschung in den Bach gestürzt sein, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, berichtete der ORF Tirol.

Der Mann war seit Sonntagabend abgängig. Der Einheimische dürfte am Nachhauseweg von einem Lokal verunfallt sein. Montagvormittag meldeten Angehörige den Mann bei der Polizei als vermisst, nachdem er nicht nach Hause gekommen war.

Wenig später entdeckte ein Bergretter den Mann in einem Bachbett in Jochberg. Er versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten – allerdings vergeblich. Wenig später konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Feuerwehr barg die Leiche des Mannes.