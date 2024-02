25 Jahre Galtür: Die Chronik einer Katastrophe

Dienstag, 23. Februar 1999. Einer der unvergessenen, traurigsten Tage in der Geschichte Österreichs. In Galtür im Tiroler Paznauntal reißt eine Jahrhundertlawine 31 Menschen in den Tod. Nur einen Tag später, am 24. Februar, kommen im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben. Am kommenden Freitag jährt sich die Katastrophe von Galtür zum 25. Mal.

Es war 16.00 Uhr, als das Unfassbare, das bis dahin nie für möglich Gehaltene, in der rund 800 Seelen-Gemeinde im Hinteren Paznauntal seinen schrecklichen Lauf nahm: Nach Wochen mit massiven Schneefällen und seit Tagen gesperrten Zufahrtsstraßen löste sich vom nördlich von Galtür gelegenen Hang unterhalb des Grates zwischen Grieskopf und Grieskogel auf über 2.700 Metern Höhe eine Lawine und donnerte mit mehr als 200 km/h - und einer rund 100 Meter hohen Staubwolke - auf einer Breite von 400 Metern ins Tal. Mehr als 300.000 Tonnen Schnee setzten sich in Bewegung und rissen im hauptbetroffenen Ortsteil Winkl elf Häuser zum Teil mit sich. Die Schneemassen kamen erst mitten in Galtür zum Stillstand.