21-Jähriger in Tirol abgestürzt: Suche aktuell abgebrochen

Ein 21-jähriger Bergsteiger wird im Bereich des "Ostgipfels Hohe Munde" im Gemeindegebiet von Leutasch in Tirol (Innsbruck-Land) vermisst. Die Suche nach dem Deutschen hatte am späten Donnerstagabend vorerst abgebrochen werden müssen. Auch am Freitag war sie zunächst nicht möglich.

Der Vermisste war am Donnerstag mit einer weiteren Person vom Parkplatz der "Rauthhütte" in Telfs aus in Richtung Gipfel aufgebrochen. Der Bergkamerad des 21-Jährigen kehrte aber aufgrund des einsetzenden Schneefalls um, der Deutsche stieg jedoch weiter in Richtung Gipfel auf, den er auch gegen 15.40 Uhr erreichte.

Wenig später - um kurz vor 16.00 Uhr - sendete der Mann von dort aus seinem Kollegen im Tal eine Voice-Mail mit der Bitte, einen Notruf abzusetzen. In weiterer Folge startete die großangelegte Suchaktion, im Zuge derer der junge Mann telefonisch erreicht werden konnte.