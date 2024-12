181 Führerscheinabnahmen in Tirol in der Adventzeit

Bei insgesamt 160 Unfällen mit 188 Verletzten, waren die Lenker in 14 Fällen durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigt. "Unser oberstes Ziel ist es, die Verkehrssicherheit weiterhin zu steigern und die Unfallzahlen, insbesondere was die Unfallursache in Verbindung Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr betrifft, möglichst gering zu halten", sagte Enrico Leitgeb, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei.