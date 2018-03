Straßenzustand in Kärnten: „Es ist extrem gefährlich“

Schon im Jahr 2017 wurde dem Kärntner Straßennetz durch das Land auf den Zahn gefühlt: Ein Drittel davon erwies sich in einem schlechten bzw. sehr schlechten Zustand. Natürlich seien die Straßen durch Frostschäden aktuell zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen, von „Gefahr im Verzug“ könne jedoch keine Rede sein, betont Volker Bidmon, der Leiter der Landesabteilung 9 für Straßen und Brücken. Es würden ständig Ausbesserungsarbeiten stattfinden. „Die Mittel vonseiten des Landes stehen in vollem Umfang zur Verfügung“, ergänzt er.