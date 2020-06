Strafzettel und heißer Asphalt

Wenn es im Winter stürmt und schneit, bekommen Parksheriff Renate Forbecini und ihre Kolleginnen von ihrem Arbeitgeber schon mal einen Tag frei. Jetzt, wo die Sonne seit Wochen unerbittlich auf den Asphalt knallt und für schier unerträgliche Temperaturen sorgt, genießt Forbecini dieses Privileg nicht.

Statt hitzefrei gibt es aber immerhin Marscherleichterung. Und die Lockerung der Uniformregeln weiß die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma sehr zu schätzen. „Statt mit langer Hose und festen Schuhen dürfen wir derzeit mit kurzer Hose oder Rock und Sandalen arbeiten“, sagt die 41-jährige Angestellte aus Mönchhof.

Den Job als Aufsichtsorgan in der Kurzparkzone von Neusiedl am See findet sie trotz der manchmal widrigen Arbeitsbedingungen „gut“. Und sie weiß die Vorteile, die die Hitze mit sich bringt, zu schätzen: „Jetzt parken nicht so viele Autos in der Kurzparkzone.“ Stattdessen gebe es aber mehr Touristen, die unentwegt Fragen stellen. Und so kontrolliert die 41-Jährige nicht nur den ganzen Tag Parkscheine und stellt Strafzettel aus, sie spielt auch Fremdenführerin und weist Touristen den Weg.