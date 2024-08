Wiener Literat Bodo Hell weiter vermisst: Such-Aktion wird verlagert

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche vermissten Literaten Bodo Hell in der Dachstein-Region wird nun wieder auf der steirischen Seite des Bergmassivs fortgesetzt. Die Suchmannschaften nehmen das Gebiet nördlich und östlich des Heilbronner Kreuzes unter die Lupe. Bergrettung, Polizei und Bundesheer sind beteiligt, hieß es bei der Polizei in Oberösterreich am Sonntag.