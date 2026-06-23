Weiz: Chihuahua Gizmo macht durch Bellen auf Brand in Kinderzimmer aufmerksam

Die Mutter habe laut eigenen Angaben durch den "Weckruf" des Hundes ihre Tochter in Sicherheit gebracht und die brennende Matratze aus dem Wohnungsfenster geworfen. Das Kleinkind blieb unverletzt. Die Mutter erlitt leichte Brandverletzungen an den Unterarmen.

Hund "Gizmo" hat Dienstagfrüh bei einem Zimmerbrand in Weiz Alarm geschlagen und vermutlich Schlimmeres verhindert. Die Matratze des Bettchens eines 14 Monate alten Mädchens hatte Feuer gefangen , teilte die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Polizei kurz nach 6 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen in der Wohnung bereits gelöscht. Die Erhebungen zur Klärung der Brandursache waren Dienstagvormittag noch im Laufen, hielt die Landespolizeidirektion Steiermark fest.

Chihuahua bellte Mutter aus dem Schlaf

Laut der ersten Befragung der 34-jährigen Mutter habe sie ihrer Tochter gegen 5.30 Uhr das Fläschchen gegeben und sei wieder in ihr Schlafzimmer gegangen.

Erst durch das Bellen ihres Chihuahuas sei sie rund eine halbe Stunde später wieder aufgewacht, habe den Rauch wahrgenommen und daraufhin ihre Tochter von der brennenden Matratze in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war vorerst noch unklar, aber laut Angaben der 34-Jährigen dürfte ihre Tochter aus dem Kinderbett gegriffen und den nebenstehenden Heizstrahler eingeschaltet haben.