Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Steiermark

Weiz: Chihuahua Gizmo macht durch Bellen auf Brand in Kinderzimmer aufmerksam

Hund weckte Mutter von 14 Monate altem Kind; Matratze hatte vermutlich wegen Heizstrahler Feuer gefangen.
23.06.2026, 10:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein langhaariger Chihuahua sitzt auf einer grünen Wiese.

Hund "Gizmo" hat Dienstagfrüh bei einem Zimmerbrand in Weiz Alarm geschlagen und vermutlich Schlimmeres verhindert. Die Matratze des Bettchens eines 14 Monate alten Mädchens hatte Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Die Mutter habe laut eigenen Angaben durch den "Weckruf" des Hundes ihre Tochter in Sicherheit gebracht und die brennende Matratze aus dem Wohnungsfenster geworfen. Das Kleinkind blieb unverletzt. Die Mutter erlitt leichte Brandverletzungen an den Unterarmen.

Ältere Frau kam bei Wohnhausbrand ums Leben

Beim Eintreffen der Polizei kurz nach 6 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen in der Wohnung bereits gelöscht. Die Erhebungen zur Klärung der Brandursache waren Dienstagvormittag noch im Laufen, hielt die Landespolizeidirektion Steiermark fest.

Chihuahua bellte Mutter aus dem Schlaf

Laut der ersten Befragung der 34-jährigen Mutter habe sie ihrer Tochter gegen 5.30 Uhr das Fläschchen gegeben und sei wieder in ihr Schlafzimmer gegangen.

Erst durch das Bellen ihres Chihuahuas sei sie rund eine halbe Stunde später wieder aufgewacht, habe den Rauch wahrgenommen und daraufhin ihre Tochter von der brennenden Matratze in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war vorerst noch unklar, aber laut Angaben der 34-Jährigen dürfte ihre Tochter aus dem Kinderbett gegriffen und den nebenstehenden Heizstrahler eingeschaltet haben.

Agenturen  | 

Kommentare