Eine ältere Frau ist in der Nacht auf Montag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Admont (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Andere Hausbewohner wurden von der Feuerwehr gerettet, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Rottenmann gebracht.

Die Tote konnte bisher nicht identifiziert werden, teilte die Landespolizeidirektion mit. Es dürfte sich jedoch um die 70-jährige Mieterin der Wohnung handeln.

Das Feuersoll gegen 22.40 Uhr in der Wohnung der Frau ausgebrochen sein. Feuerwehrleute fanden im Schlafzimmer eine leblose, im Bett liegende Person. Sie wurde aus der brennenden Wohnung ins Freie gebracht. Eine Notärztin konnte aber nur mehr den Tod feststellen. Die Flammen wurden gelöscht, alle anderen Hausbewohner konnten gerettet werden.

Obduktion angeordnet

Bei der Brandursachenermittlung stellte man den Ausgangsbereich des Feuers im Bett des Schlafzimmers fest. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dürfte der unsachgemäße Umgang mit Rauchwarenresten den Brand ausgelöst haben", so die Polizei. Eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der genauen Todesursache und zur Feststellung der Identität wurde angeordnet.