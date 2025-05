"Ökologische Rasenmäher": Wasserbüffel grasen an der S7

Laut Asfinag fühlen sich in dem 15 Hektar großen Areal bei Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bereits mehr als 170 Vogelarten zu Hause, unter ihnen auch Seeadler: "Dass der Seeadler, unser Wappentier, auf einer Asfinag-Fläche Station macht, haben wohl auch nicht viele vermutet", merkten die Geschäftsführer Alexander Walcher und Andreas Fromm an.

Nun wurde aber ein Projekt gestartet, um die Fläche auch naturnah zu bewirtschaften: Die Büffel und Rinder eines Biobauern sollen als "ökologische Rasenmäher" zum Einsatz kommen, damit die Fläche nicht verwuchert, wie es am Freitag bei der Präsentation hieß.

170 Vogelarten haben Expertinnen und Experten in den vergangenen zwei Jahren auf der Ausgleichsfläche entdeckt, so die Asfinag.

Dazu zählen auch seltene und geschützte Tiere wie Bienenfresser, Eisvogel, Kiebitz oder Löffelente. Auch Seeadler siedelten sich dort an, der Vogel galt in Österreich als nahezu ausgerottet, nun gibt es in der Steiermark und im Burgenland zehn bis zwölf Adlerpaare.