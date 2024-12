Rund 200 Einsatzkräfte sind seit Donnerstagabend bei einem Waldbrand in Semriach (Bezirk Graz-Umgebung) im Einsatz.

Das Feuer betraf in den Morgenstunden am Freitag eine Fläche von rund zwei Hektar in schwierigem Gelände. Die Löscharbeiten dürften laut Einsatzleitung der Feuerwehr noch mehrere Tage andauern.