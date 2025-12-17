Vorsicht geboten: Suchaktion nach zwei entlaufenen Stieren in der Steiermark

Nach zwei entlaufenen Stieren suchen Einsatzkräfte, darunter auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra bei Fürstenfeld in der Steiermark. Sie sind beim Verladen von einem Schlachthof entlaufen. Die Behörden mahnen zur Vorsicht.

Die Tiere entkamen gegen 19 Uhr. Das Schlachtvieh war beim Entladen auf einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, berichtet die Polizei.

Rinder im Stadtgebiet

In der Folge liefen die beiden rund 600 bis 700 Kilogramm schweren Stiere in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach.