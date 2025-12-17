Vorsicht geboten: Suchaktion nach zwei entlaufenen Stieren in der Steiermark
Nach zwei entlaufenen Stieren suchen Einsatzkräfte, darunter auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra bei Fürstenfeld in der Steiermark. Sie sind beim Verladen von einem Schlachthof entlaufen. Die Behörden mahnen zur Vorsicht.
Die Tiere entkamen gegen 19 Uhr. Das Schlachtvieh war beim Entladen auf einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, berichtet die Polizei.
Rinder im Stadtgebiet
In der Folge liefen die beiden rund 600 bis 700 Kilogramm schweren Stiere in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach.
Auf einem Freigelände nahe der Fehringerstraße (Bereich Eisen Kohl) konnten Helfer die Tiere kurz darauf in einem Wald- bzw. Wiesenstück kurzzeitig sichten. Eine genaue Lokalisierung der beiden Tiere konnte trotz des Einsatzes von Drohnen und zahlreicher Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei bislang nicht erfolgen.
Spezialkräfte
Auch Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra, Vertreter der BH Hartberg-Fürstenfeld sowie eine Tierärztin beteiligten sich am nächtlichen Einsatz.
Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste die Suche vorerst gegen Mitternacht abgebrochen werden. Zahlreiche Sperren wurden jedoch zur Vermeidung von potenziellen Gefahrensituationen im Bereich des öffentlichen Straßen- und Bahnnetzes sowie im Bereich von Geh- und Radwegen veranlasst.
Suche seit den Morgenstunden
Die Suche nach den Tieren wurde bereits in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Auch Drohnen stehen dabei erneut im Einsatz. "Sollten Sie die Tiere antreffen: Nähern Sie sich nicht und verständigen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 133“, fordert die Polizei die Bevölkerung auf.
