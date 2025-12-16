Steiermark

Motiv war TikTok-Trend: Steirer auf Spritztour mit fremden Kfz

Vier junge Männer sollen unter Alkohol- und Drogeneinfluss Spritztouren unternommen haben: Als Motiv nannten sie einen TikTok-Trend.
16.12.25, 21:06
Die Polizei Trofaiach hat vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ausgeforscht, die unter Einfluss von Alkohol und Drogen mehrere Straftaten begangen haben sollen.

Sie sollen in Leoben und Bruck an der Mur unter anderem mit fremden Fahrzeugen - einem Auto und einem Moped - Spritztouren unternommen haben. Das begründeten sie gegenüber den Beamten mit einem "TikTok-Trend": Videos solcher Fahrten seien in sozialen Netzwerken sehr verbreitet, verteidigten sich die vier Steirer.

Außerdem soll das Quartett auch - betrunken und nach dem Konsum von Marihuana - aus unversperrten Fahrzeugen Bankomatkarten, Bargeld und andere Wertgegenstände gestohlen haben.

Verwendet bei Automaten 

Mit diesen Bankomatkarten sollen sie an Lebensmittel- und Tabakautomaten bezahlt haben. Der Vorfall passierte bereits im September, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Polizei Trofaich kam durch umfangreiche Ermittlungen auf die Spur der vier jungen Männer.

Anfangs stritten die Verdächtige die Vorwürfe ab, laut Polizei hätten jedoch "sichergestellte Beweismittel den Tatverdacht untermauert".

Die gestohlenen Gegenstände konnten größtenteils sichergestellt und an die Besitzer zurückgegeben werden. Die vier Steirer wurden angezeigt.

