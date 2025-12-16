Motiv war TikTok-Trend: Steirer auf Spritztour mit fremden Kfz

Die Polizei Trofaiach hat vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ausgeforscht, die unter Einfluss von Alkohol und Drogen mehrere Straftaten begangen haben sollen. Sie sollen in Leoben und Bruck an der Mur unter anderem mit fremden Fahrzeugen - einem Auto und einem Moped - Spritztouren unternommen haben. Das begründeten sie gegenüber den Beamten mit einem "TikTok-Trend": Videos solcher Fahrten seien in sozialen Netzwerken sehr verbreitet, verteidigten sich die vier Steirer.

Außerdem soll das Quartett auch - betrunken und nach dem Konsum von Marihuana - aus unversperrten Fahrzeugen Bankomatkarten, Bargeld und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Verwendet bei Automaten Mit diesen Bankomatkarten sollen sie an Lebensmittel- und Tabakautomaten bezahlt haben. Der Vorfall passierte bereits im September, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Polizei Trofaich kam durch umfangreiche Ermittlungen auf die Spur der vier jungen Männer.