Spritztour mit gestohlenen Autos: Jugendliche in Stockerau gefasst

Ein Duo im Alter von zwölf und 15 Jahren ist nach Spritztouren mit gestohlenen Autos in Stockerau (Bezirk Korneuburg) erwischt worden.

Der Jüngere soll nach einer Kollision mit einem Linienbus am 20. Oktober Fahrerflucht begangen haben, teilte die Exekutive am Donnerstag mit. Der Wiener wurde in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Der 15-Jährige war ebenfalls mit einem entwendeten Pkw unterwegs. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Der Zwölfjährige gab an, am 20. Oktober gegen 2.30 Uhr zusammen mit seinem Freund einen Pkw in Wien-Floridsdorf gestohlen zu haben. In einem unversperrten Auto hatten die beiden einen Hausschlüssel gefunden, in dem Gebäude entdeckten sie Schlüssel für einen weiteren Pkw, mit dem sie losfuhren.

Auf dem Weg nach Stockerau soll das Duo einen zweiten, unversperrten Wagen gestohlen haben, dessen Schlüssel im Kfz lagen. Der 15-Jährige fuhr mit diesem weiter.

Von Zeuge beobachtet

Der Zwölfjährige prallte gegen 8.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Stockerau gegen einen Linienbus und flüchtete zu Fuß. Mithilfe eines Zeugen wurde der Bursch nahe der Unfallstelle angehalten.