Vier Männer flüchteten aus obersteirischem Anhaltezentrum

Vier Männern ist in der Nacht auf Donnerstag die Flucht aus dem Anhaltezentrum Vordernberg im obersteirischen Leoben gelungen - dreien aber nur kurz, sie wurden nach kurzer Zeit gestellt. Ein Mann wurde noch am Gelände geschnappt, zwei in einem nahen Wald, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.