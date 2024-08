Verletzter Bewohner nach Brand in der Oststeiermark festgenommen

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus und beim Wirtschaftsgebäude eines Anwesens im oststeirischen Gleisdorf ist nun der beim Brand verletzte Bewohner festgenommen worden. Der Mann dürfte selbst für die Flammen verantwortlich sein, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.