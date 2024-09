Ungar transportierte illegal Waffen und Munition in die Steiermark

Ein 48 Jahre alter Ungar ist am Wochenende in der Oststeiermark bei einem illegalen Waffentransport aufgeflogen. Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in Fürstenfeld wurden zwei Gewehre, zwei Faustfeuerwaffen, eine Schreckschusspistole und Munition im Wagen des Mannes gefunden, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.