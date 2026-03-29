Steiermark

Horror-Unfall: Pensionist 1,6 Kilometer von Lkw mitgeschleift

Ein älterer Mann stirbt nach einem Verkehrsunfall in Graz. Ermittler hoffen auf Hinweise von Personen, die den Vorfall beobachtet haben.
Johannes Weichhart
29.03.2026, 20:09

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Polizistin vor Polizeiauto

Freitagnachmittag ist im Grazer Bezirk Gösting ein 82-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. 

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Mann gegen 15 Uhr auf der Wiener Straße auf Höhe der Hausnummer 265 versucht haben, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei habe er offenbar wiederholt nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Laut Polizei wird vermutet, dass bei dem Mann eine demenzielle Beeinträchtigung vorlag.

82-jähriger Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Graz

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der 82-Jährige von einem Lastwagen erfasst worden sein und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Der Körper soll sich erst rund 1,6 Kilometer später vom Lkw gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein.

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Um den genauen Ablauf zu klären, bittet die Polizei nun um Hinweise. Gesucht werden Personen, die am 27. März gegen 15 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, möglicherweise orientierungslosen Mann beim Überqueren der Straße beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion 1 entgegen.

kurier.at  | 

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