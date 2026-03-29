Horror-Unfall: Pensionist 1,6 Kilometer von Lkw mitgeschleift

Freitagnachmittag ist im Grazer Bezirk Gösting ein 82-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Mann gegen 15 Uhr auf der Wiener Straße auf Höhe der Hausnummer 265 versucht haben, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei habe er offenbar wiederholt nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Laut Polizei wird vermutet, dass bei dem Mann eine demenzielle Beeinträchtigung vorlag.

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der 82-Jährige von einem Lastwagen erfasst worden sein und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Der Körper soll sich erst rund 1,6 Kilometer später vom Lkw gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein.