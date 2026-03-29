Steirer erlitt beim Schnapsbrennen schwere Verbrennungen

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Ein 73 Jahre alter Mann ist am Samstag beim Schnapsbrennen im Keller seines Wohnhauses in Stubenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es bei der Destillation zu einer plötzlichen Verpuffung.

Verletzter löschte Brand selbst Durch die Verpuffung entstand ein lokaler Brand, den der 73-Jährige laut Polizei großteils selbst löschte, bevor er ins Freie flüchtete.