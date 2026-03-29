Unfall

Steirer erlitt beim Schnapsbrennen schwere Verbrennungen

Schwerer Unfall in der Oststeiermark: Beim illegalen Schnapsbrennen kam es in einem Wohnhaus zu einer Explosion.
29.03.2026, 10:12

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Zusammenfassung

  • 73-jähriger Mann erlitt beim illegalen Schnapsbrennen in Stubenberg schwere Verbrennungen durch eine Explosion.
  • Der Verletzte löschte den entstandenen Brand im Keller größtenteils selbst und flüchtete ins Freie.
  • Nach Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.

Ein 73 Jahre alter Mann ist am Samstag beim Schnapsbrennen im Keller seines Wohnhauses in Stubenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es bei der Destillation zu einer plötzlichen Verpuffung.

Verletzter löschte Brand selbst

Durch die Verpuffung entstand ein lokaler Brand, den der 73-Jährige laut Polizei großteils selbst löschte, bevor er ins Freie flüchtete.

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Der Mann erlitt großflächige Brandverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Steiermark
Agenturen, haipa  | 

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