82-jähriger Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Graz

Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Graz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Laut Polizei dürfte ein Lkw in der Judendorfer Straße seitlich mit dem Mann kollidiert sein. In der Folge wurde der 82-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und von mehreren Pkw überrollt.