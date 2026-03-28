82-jähriger Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Graz
Zusammenfassung
- 82-jähriger Fußgänger stirbt in Graz-Gösting nach mutmaßlicher Kollision mit Lkw und Überrollen durch mehrere Fahrzeuge.
- Lkw-Lenker bemerkte laut eigenen Angaben die Kollision nicht und setzte Fahrt fort; Identifizierung erfolgte über Videoaufzeichnungen.
- Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an, Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.
Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Graz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Laut Polizei dürfte ein Lkw in der Judendorfer Straße seitlich mit dem Mann kollidiert sein. In der Folge wurde der 82-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und von mehreren Pkw überrollt.
Der 21-jährige Lkw-Lenker gab an, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Der Mann aus dem Bezirk Leoben soll seine Fahrt in Richtung Norden fortgesetzt haben. Er wurde erst mittels Videoaufzeichnungen ausgeforscht.
Obduktion und Ermittlungen
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Weitere Einvernahmen und Zeugenbefragungen stehen noch aus. Der Unfall verursachte erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Grazer Stadtverkehr.
Kommentare