Brand in Grazer Hochhaus fordert ein Todesopfer

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Fischeraustraße in Graz ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen, wie die APA berichtet. Gegen 12.30 Uhr gingen laut einer Aussendung bei der Brandmeldezentrale der Berufsfeuerwehr Graz zahlreiche Notrufe ein, nachdem Flammen und Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im sechsten Obergeschoß gemeldet worden waren. Bereits auf der Anfahrt war starke Rauchentwicklung entlang der Fassade sichtbar.

Umgehend nach dem Eintreffen am Einsatzort wurden zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Treppenhauses und der angrenzenden Wohnungen auf Brand- und Rauchausbreitung eingesetzt. Für eine in der ausgebrannten Wohnung aufgefundene Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Nach der Bergung ins Stiegenhaus konnte der Notarzt nur mehr den Tod feststellen.

Identität des Toten wird ermittelt

Parallel zur Brandbekämpfung wurde der Rauch mittels Hochleistungslüftern entfernt, zudem kontrollierte die Feuerwehr Fassade und Fensterbereiche mit einer Wärmebildkamera. Um 15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ursache des Brandes sowie die Identität der verstorbenen Person sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 27 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.