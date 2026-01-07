Wohnhausbrand in Graz: 3 Personen gerettet, eine wurde reanimiert

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Grazer Bezirk Puntigam wurden am Dienstagnachmittag drei Personen von der Berufsfeuerwehr gerettet. Ein 88-jähriger Bewohner musste nach der Bergung reanimiert werden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.15 Uhr alarmiert und fanden bei ihrem Eintreffen das Gebäude bereits in Flammen vor.

Die Berufsfeuerwehr Graz konnte zunächst eine 26-jährige Frau und einen 49-jährigen Mann aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit bringen. Im Zuge weiterer Rettungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften, auch einen 88-jährigen Mann zu bergen, der zunächst keine Lebenszeichen aufwies.

Dank einer sofort eingeleiteten Reanimation durch das Rote Kreuz konnte der Senior stabilisiert und anschließend mit stabilen Vitalparametern in das LKH Graz Uniklinikum eingeliefert werden. Die beiden anderen Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in das LKH Graz West gebracht.

Ermittlungen laufen

Während des Einsatzes musste die Alte Poststraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern derzeit noch an.