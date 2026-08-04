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Steiermark

Schwerer Unfall im Bezirk Weiz: Lenker musste aus Auto befreit werden

Auf der Bundesstraße bei Weiz wurden bei einem Unfall vier Männer verletzt, darunter der Lenker schwer.
04.08.2026, 09:09

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Ein gelber Rettungshubschrauber mit österreichischer Flagge am Heck fliegt vor blauem Himmel.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im steirischen Bezirk Weiz wurden am Montagabend vier Männer verletzt. Ein 45-Jähriger kam mit seinem Pkw im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden; er wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins LKH Graz geflogen.

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Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Der 45-jährige Fahrer aus dem Bezirk Weiz war mit drei weiteren männlichen Personen auf der Bundesstraße von Weiz in Richtung Anger unterwegs, als er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Als mögliche Ursache gilt laut ersten Ermittlungen überhöhte Geschwindigkeit. Das Fahrzeug kollidierte dabei zunächst mit einer Straßenlaterne und anschließend mit mehreren Bäumen, bevor es in einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach zum Liegen kam.

Lenker ins LKH Graz geflogen

Während sich die drei Mitfahrer im Alter von 27, 42 und 27 Jahren selbstständig aus dem Wrack befreien konnten, musste der Lenker von der Feuerwehr Weiz mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde er mit dem Hubschrauber mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins LKH Graz geflogen.

Die drei leichtverletzten Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung ins LKH Weiz gebracht. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr aus dem Waldstück geborgen. Die Bundesstraße war zum Teil vollständig gesperrt.

Blaulicht
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