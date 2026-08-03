Tausende Mastküken verendeten bei Stallbrand im steirischen Fehring

Bei einem Stallbrand Sonntagmittag sind mehrere tausend Mastküken in Fehring im Bezirk Südoststeiermark verendet. In einer Werkstatt war Feuer ausgebrochen, das rasch auf den Hühnerstall übergriff.

Die Bauernfamilie bemerkte die Flammen nach dem Mittagessen, aber der Großteil der Küken war nicht mehr zu retten. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Menschen wurden nicht verletzt.