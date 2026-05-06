78-Jähriger bei Starthilfe von eigenem Auto erfasst

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist nach einem tragischen Unfall bei einer Starthilfeleistung verstorben. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, dem 4. Mai 2026, auf einem Parkplatz unmittelbar vor dem Landesklinikum Bruck an der Mur. Der Pensionist erlag seinen Verletzungen am darauffolgenden Tag im Landesklinikum Leoben.

Von eigenem Fahrzeug erfasst

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 78-Jährige auf dem Parkplatz um Starthilfe für seinen Pkw gebeten. Im Zuge dessen soll ein 52-jähriger Taxilenker sein Fahrzeug näher an das Fahrzeug des 78-Jährigen bewegt haben. Dabei soll es zu einer leichten Kollision zwischen den Fahrzeugen gekommen sein, wodurch sich der Pkw des Pensionisten trotz angezogener Handbremse nach hinten bewegte. Der hinter dem Heck stehende 78-Jährige wurde von seinem eigenen Fahrzeug erfasst, zu Boden gestoßen und dabei verletzt.