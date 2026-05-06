78-Jähriger bei Starthilfe von eigenem Auto erfasst
Zusammenfassung
- Ein 78-jähriger Mann wurde bei einer Starthilfeaktion auf einem Parkplatz von seinem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt.
- Der Unfall ereignete sich nach einer leichten Kollision zwischen seinem Pkw und einem Taxi, wodurch sich sein Fahrzeug trotz angezogener Handbremse nach hinten bewegte.
- Der Pensionist verstarb am folgenden Tag im Krankenhaus, die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist nach einem tragischen Unfall bei einer Starthilfeleistung verstorben. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, dem 4. Mai 2026, auf einem Parkplatz unmittelbar vor dem Landesklinikum Bruck an der Mur. Der Pensionist erlag seinen Verletzungen am darauffolgenden Tag im Landesklinikum Leoben.
Von eigenem Fahrzeug erfasst
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 78-Jährige auf dem Parkplatz um Starthilfe für seinen Pkw gebeten. Im Zuge dessen soll ein 52-jähriger Taxilenker sein Fahrzeug näher an das Fahrzeug des 78-Jährigen bewegt haben. Dabei soll es zu einer leichten Kollision zwischen den Fahrzeugen gekommen sein, wodurch sich der Pkw des Pensionisten trotz angezogener Handbremse nach hinten bewegte. Der hinter dem Heck stehende 78-Jährige wurde von seinem eigenen Fahrzeug erfasst, zu Boden gestoßen und dabei verletzt.
Zustand verschlechterte sich rasch
Nach der Erstversorgung im LKH Bruck an der Mur verschlechterte sich der Zustand des Verunfallten rasch. Er wurde daraufhin in das LKH Leoben überstellt, wo er am nächsten Tag seinen Verletzungen erlag. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weitere Details zum Unfall werden derzeit untersucht.
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