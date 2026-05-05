Suche nach 16-Jähriger: Mädchen wurde am Dienstagabend gefunden
Aufatmen in der ganzen Steiermark: Eine vermisste 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Dienstag unverletzt gefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.
Die Jugendliche war am Wochenende nicht von einer Wanderung zurückgekommen. Die näheren Umstände ihrer Abgängigkeit sind derzeit noch unbekannt. Nach einer ersten medizinischen Abklärung wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht, heißt es seitens der Polizei.
Die Mutter brachte ihre Tochter am Sonntag gegen 13.30 Uhr zum Schotterparkplatz am Kirchberg in Judendorf-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, von wo aus die Jugendliche eine ihrer regelmäßigen Wanderungen startete.
Gegen 18 Uhr telefonierte die 16-Jährige, die alleine unterwegs war, letztmalig mit ihrer Mutter und kündigte ihre Heimkehr an. Seither fehlt von der als zuverlässig geltenden Jugendlichen jede Spur und auch ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet.
Unmittelbar nach der Vermisstenanzeige wurden noch am Sonntagabend erste Suchflüge mit Drohnen durchgeführt. Am Montag wurde die Suche auf eine großangelegte Aktion ausgeweitet. Dabei durchkämmten zahlreiche Kräfte das steile Gelände zu Fuß, mit geländegängigen Fahrzeugen sowie aus der Luft.
Suche mit Hubschraubern & Hunden
An dem Einsatz beteiligten sich neben mehreren Polizeistreifen und der Alpinpolizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Diensthunde und ein Mantrailing-Hund. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf, Rein und Voitsberg, der Berufsfeuerwehr Graz, der Bergrettung Graz und Übelbach sowie der Rettungshundebrigade mit 20 Suchhunden. Auch das Umfeld des Mädchens wurde von der Polizei befragt.
Kommentare