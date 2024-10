Führerscheinneuling geriet auf Gegenfahrbahn: 17-Jähriger schwer verletzt

Ein 17-jähriger Autolenker musste nach einem schweren Verkehrsunfall am steirischen Seeberg nahe Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) am Montag in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Der Führerscheinneuling geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gelenkt wurde.

Der eingeklemmte 17-Jährige wurde befreit und noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt, ehe er per Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen wurde. Die gleichaltrige Beifahrerin des Pkw-Lenkers sowie der Lenker des Klein-Lkw und sein Beifahrer (25) wurden leicht verletzt und ins LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur gebracht.