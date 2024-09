Trächtige Kuh in der Steiermark mit Hubschrauber aus Bach gerettet

Eine trächtige Kuh ist am Freitag mit Hilfe eines Hubschraubers aus der Höllschlucht in der Region Schladming-Dachstein gerettet worden. Das Tier war etwa 50 Meter in den Riesachbach abgerutscht und hatte sich selbst nicht mehr befreien können.

Die Feuerwehr Untertal-Rohrmoos und die Amtstierärztin sicherten die Kuh und bereiteten sie auf ihre erste Flugreise vor, die das Tier schließlich unverletzt zurück auf die Weide brachte, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.