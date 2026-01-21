Nach Tod bei Polizeieinsatz nahe Graz: Opfer besaß Gewehr illegal

Nach intensiver Spurensicherung am Tatort in der Gemeinde Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) konnten die Ermittler weitere Details zum Ablauf des Einsatzes ans Licht bringen. Entgegen der vorangegangenen Drohungen des Mannes, das Haus, in dem er sich verbarrikadierte, in die Luft sprengen zu wollen, fanden die Beamten bei der Durchsuchung weder Sprengstoff noch andere vergleichbar gefährliche Materialien. Stattdessen stießen sie auf eine weiße pulverförmige Substanz, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeutet. Die Substanz wird noch analysiert, wie Polizeisprecher Sabri Yorgun gegenüber der APA sagte. Der 46-Jährige sei bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Suchtgiftdelikten polizeilich aufgefallen.

Schüsse im und außerhalb des Hauses

Auch zur Tatwaffe gab es erste Informationen: Die am Tatort gefundene Flinte war nicht registriert. Zudem war der Mann weder im Besitz einer Waffenbesitzkarte, noch eines Waffenpasses.

Zum Schusswechsel selbst gab es nur wenig Neues: Er soll sowohl im Inneren des Einfamilienhauses als auch im Freien stattgefunden haben. Unklar war vorerst auch, wie viele Schüsse genau von wem abgegeben wurden. Die Ermittlungen zum tödlichen Schusswaffengebrauch werden von der Ermittlungsstelle (EBM) des BMI geleitet. Die Staatsanwaltschaft Graz hat zudem eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.