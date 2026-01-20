Mit Waffe verbarrikadiert: Mann (46) bei Schusswechsel mit Polizei getötet

Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) von einer Schusswaffe tödlich getroffen worden.

Der Mann hatte sich mit einer Schusswaffe in seinem Haus, in dem er alleine lebte, verbarrikadiert. Gegenüber der Polizei und ihren Spezialkräften drohte er, das Haus in die Luft zu sprengen.

Nach stundenlangem Einsatz eskalierte die Situation und es fiel der tödliche Schuss. Zu dem Polizeieinsatz war es gekommen, nachdem nicht in dem Haus im Ortsteil Hönigtal lebende Angehörige des Mannes Anzeige erstattet hatten: Der 46-Jährige habe sie bedroht und ihnen besorgniserregende Bilder mit Schusswaffen übermittelt.