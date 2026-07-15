Tochter ohne Führerschein baute Unfall, Vater alkoholisiert

Eine 18-Jährige ohne Führerschein hat in der Nacht auf Mittwoch in der Oststeiermark einen Verkehrsunfall verursacht. Ihr Vater, der sie kurz darauf von der Unfallstelle abholen wollte, wurde von der Polizei kontrolliert, wobei eine Alkoholisierung herauskam.

Der Unfall ereignete sich in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) kurz vor 22 Uhr. Die 18-Jährige aus dem Bezirk war mit dem Pkw ihres Vaters auf der B68 in Richtung Gleisdorf gefahren. Laut ihren Angaben musste sie wegen eines über die Straße laufenden Tieres stark abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Lenkerin sowie ihr 15-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden vom Roten Kreuz erstversorgt. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die 18-Jährige keinen Führerschein hat. Ihr Vater traf wenig später mit einem anderen Pkw an der Unfallstelle ein. Die Beamten vermuteten eine Alkoholisierung und führten einen Alkotest durch, der positiv verlief. Der Mann war seinen Führerschein los.