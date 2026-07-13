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Steiermark

Tödlicher Brand in Kalwang: Leiche auf Sofa entdeckt

Der Brand war rasch gelöscht, der Notarzt konnte nur noch den Tod einer Person auf einem Sofa feststellen. Der Verstorbene dürfte der 54-jährige Bewohner sein
13.07.2026, 16:17

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Bei einem Wohnungsbrand im obersteirischen Kalwang (Bezirk Leoben) ist Montagfrüh mit hoher Wahrscheinlichkeit der 54-jährige Bewohner ums Leben gekommen.

Brand inmitten von Wohngebäuden in der Gumpendorfer Straße

Ein Passant hatte beim morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund Rauch im ersten Stock eines Wohnhauses entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr fand wenig später im Haus eine Leiche am verbrannten Sofa. Die Polizei geht von offenem Feuer als Ursache aus, Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen.

Identität des Toten wird überprüft

Der Hundebesitzer hatte gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. Bereits zehn Minuten später trafen rund 30 Kräfte der Feuerwehren Mautern, Donawitz und Kalwang ein. Sie gaben wenig später „Brand aus“. Der Notarzt konnte bei der am Sofa gefundenen Person nur noch den Tod feststellen. Es dürfte sich laut Polizei wohl um den allein in der Wohnung lebenden 54-Jährigen handeln. Die Identität werde noch überprüft. Eine Obduktion des Leichnams wurde ebenfalls angeordnet.

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Agenturen, safran  | 

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