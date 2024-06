Südoststeiermark: Pensionistin bei Sturz in Bach tödlich verunglückt

Dieser konnte aber nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Die Frau dürfte Stunden zuvor kopfüber in das Bachbett gestürzt sein.

Spaziergänger haben Donnerstagnachmittag in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) eine leblose Frau in einem Bachbett gefunden. Sie leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und riefen den Notarzt.

Spaziergänger entdeckten leblose Frau

Ein Ehepaar war gegen 20.15 Uhr mit dem gemeinsamen Hund spazieren, als sie neben einer Gemeindestraße in Raabau die Frau im Schützingbach entdeckten. Ihr Kopf lag im Wasser. Sie stiegen zu ihr etwa eineinhalb Meter tief hinunter und zogen sie heraus. Weder das Paar noch der Notarzt des Rettungshubschraubers C12 konnten der Pensionistin aber noch helfen.

Sie dürfte bereits in den Nachmittagsstunden beim Entlauben einer Weinhecke am Böschungsrand in den Bach gestürzt und dabei verunglückt sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht, so die Polizei. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.