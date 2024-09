Großeinsatz für Rettungskräfte: Zehn Verletzte bei Straßenbahn-Unfall

Ein Schwerverletzter und neun leichtverletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Straßenbahn-Unfalls Mittwochmittag in Graz.

Laut Rotem Kreuz Steiermark waren im Bezirk Liebenau zwei Tram-Garnituren in einen Auffahrunfall verwickelt.

Details über den Hergang gab es am frühen Nachmittag noch nicht, laut der Rettungsorganisation wurden die insgesamt zehn Verletzten in das Landeskrankenhaus sowie in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.

Das Rote Kreuz war mit 23 Helferinnen und Helfern mit sechs Rettungswägen sowie einem Notarztfahrzeug im Einsatz.