Stier brach aus Koppel aus und verletzte drei Landwirte

Als der 25-jähriger Besitzer des entlaufenen Stiers sowie seine beiden Nachbarn versuchten, ihn zurückzutreiben, stieß er alle drei zu Boden, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag.

Der 71-jährige Nachbar musste in das UKH Kalwang gebracht werden und seine 64-jährige Ehefrau in Spital nach Friesach. Die beiden Stiere indessen gerieten in einen Kampf, wobei das entlaufene Tier über eine mehrere Meter hohe Wasserwehr in ein Bachbett stürzte und verletzt liegen blieb.

Nach Rücksprache mit dem Besitzer wurde der Stier von einem Jäger erschossen.