Steirische Polizisten stoppten kroatische Einbrecher in Slowenien

Die steirische Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die nach der Tat nach Slowenien flüchten wollten. Die beiden Kroaten, 42 und 24 Jahre alt, hatten zuvor in ein Haus in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) eingebrochen, waren dabei aber erwischt worden. Die Flucht mit einem Auto führte sie bis einen Kilometer nach der slowenischen Grenze, wo sie festgenommen wurden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Männer waren zu Mittag über ein aufgebrochenes Schlafzimmerfenster in das Wohnhaus eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Goldschmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.