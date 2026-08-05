Ohne Helm: Mutter und Sohn bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein Ausflug mit dem Fahrrad endete für eine Frau (46) und ihren 18-jährigen Sohn im Krankenhaus: Dienstagabend radelten die beiden auf der B72 in Feistritz bei Weiz nach Hause und kollidierten dabei. Beide stürzten und wurden mit schweren Verletzungen in das LKH Weiz eingeliefert.

Die 46-Jährige wurde im Laufe der Fahrt müde, darum fuhren die beiden nebeneinander. Um seiner Mutter zu helfen, hielt der 18-Jährige sie an der Hand und schob sie so während der Fahrt an. Laut Polizei wandten beide kurz den Blick zur Seite. Danach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Berührung und Kollision der beiden Fahrräder, woraufhin sowohl Mutter als auch Sohn zu Sturz kamen.

Notarzt und Rettung im Einsatz – Helm fehlte bei beiden

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Birkfeld sowie zwei First Responder übernahmen die Erstversorgung direkt an der Unfallstelle. Nach der weiteren medizinischen Behandlung durch einen Notarzt wurden beide Radfahrer mit schweren Verletzungen in das LKH Weiz transportiert.

Weder die Mutter noch der Sohn trugen zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.