Neue Staatssekretärin aus der Steiermark: Wer ist Barbara Eibinger-Miedl?

"Schon vor der Nationalratswahl habe ich mehrfach betont, dass es eine Reformpartnerschaft auf Bundesebene brauchen wird, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes zu verbessern und die weiteren großen Herausforderungen anzupacken, vor denen unser Land aktuell steht", kommentiert Eibinger-Miedl am Freitag ihren Schritt nach Wien . "Dass ich nun aktiv an einer Reformagenda der politischen Mitte im Finanzressort mitwirken darf, ist für mich eine große Ehre."

Die Doppelmagistra - Eibinger-Miedl studierte Jus und Betriebswirtschaftslehre - kam 2010 in den Landtag, 2014 wurde sie Klubobfrau der ÖVP und folgte in dem Amt Christopher Drexler , der zum Landesrat avancierte.

Beruflich begann Eibinger-Miedl nach dem Studium als Management-Assistentin im "Gründerinnenzentrum Steiermark", danach folgten Stationen beim Studien- und Technologie Transfer Zentrum im oststeirischen Weiz, ehe sie in die elterliche Unternehmensgruppe Eibinger wechselte.

Die 44-Jährige wird seit Jahren bereits immer wieder für höhere Aufgaben ins Spiel gebracht, sie gilt als ministrabel und ist auch stellvertretende Bundesparteiobfrau der ÖVP.

Wer wird neuer Landesrat?

Wer den nun frei werdenden Regierungssitz in der Steiermark übernimmt, war am Freitag noch offen. Man werde "in den kommenden Tagen innerhalb der ÖVP Gespräche über die Nachfolge in der Landesregierung führen", betonte Vizelandeshauptfrau Manuela Khom.