Steiermark: Siebenjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Autolenkerin hatte noch eine Notbremsung durchgeführt, aber eine Kollision habe sich nicht mehr vermeiden lassen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Eine siebenjährige Steirerin ist nach einem Radunfall im obersteirischen Lassing im künstlichen Tiefschlaf . Das Mädchen wollte eine Landesstraße überqueren und ist dabei vom Pkw einer 69-Jährigen aus dem Bezirk Liezen erfasst worden.

Der Unfall passierte kurz nach 11.00 Uhr im Ortsteil Altlassing. Die Siebenjährige war gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Schwester am Rad unterwegs. Dann wollten sie die Lassingerstraße (L740) überqueren. Die ältere der beiden Mädchen war schon auf der anderen Seite, als die Kleine vom Pkw erfasst wurde. Die Lenkerin gab an, dass sie etwa mit 70 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

Das Mädchen wurde vom Fahrrad geschleudert und erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Das Kind war danach zwar noch ansprechbar, wurde aber in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Dann brachte sie die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 99 in die Kinderklinik nach Linz. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.