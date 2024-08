Steiermark: Schwierige Löscharbeiten bei Waldbrand

In Palfau in der Steiermark ist am Samstag in einem felsigen Waldgelände ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz gestaltet sich aufgrund der unzugänglichen Lage schwierig, Feuerwehrleute müssen per Hubschrauber-Tau an die Brandherde gebracht und von der Bergrettung gesichert werden.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr befänden sich in dem Gelände mehrere Glutnester. Es wird befürchtet, dass der Brand trotz angekündigter Regenfälle "noch nicht mit dem heutigen Tag erledigt" sei.