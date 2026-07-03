Lkw verliert Kontrolle und rast in Geschäft, Inhaberin (60) stirbt

In der Oststeiermark hat sich ein tragischer Unfall ereignet: Ein Lkw-Lenker verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Schwerkraftfahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mauer eines Geschäfts.

Eine Frau starb

In dem Friseursalon in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) befanden sich zwei Kundinnen sowie die Inhaberin: Die 60-jährige Geschäftsinhaberin wurde bei dem Unfall getötet, die beiden anderen Frauen (52 und 58 Jahre) wurden schwer verletzt.

Der Lkw-Lenker (62) war Freitagvormittag aus Markt Allhau kommend in Richtung Hartberg unterwegs. Im Ortsgebiet von St. Johann in der Haide kam der mit Schotter beladene Lkw von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mauer des Friseurgeschäfts.

Alkoholtest positiv

Die 60-jährige Geschäftsinhaberin erlitt tödliche Verletzungen, die beiden Kundinnen überlebten schwer verletzt. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt. Ein Alko-Test ergab laut Polizei „eine leichte, für Lkw-Fahrer jedoch relevante Alkoholisierung“, teilte die Polizei mit.