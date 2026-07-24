Heftige Kollision in Leibnitz: Mopedauto-Lenker stirbt

Er wollte links in eine Gemeindestraße einbiegen, wurde von einem nachfahrenden Lkw erfasst und gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Das Leichtfahrzeug kam anschließend von der Straße ab. Der Lenker wurde samt Sitz herausgeschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitag mit.

Blinker übersehen?

Der Unfall passierte kurz vor 17.00 Uhr, als der 57-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Er hatte laut Zeugen zwar den Blinker gesetzt, aber der nach ihm fahrende 50-jährige Slowene dürfte das übersehen haben. Er krachte mit seinem Firmen-Lkw gegen das Heck des Mopedautos und schob es in die Fahrbahnmitte. Dann kollidierte es mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

Durch die Wucht wurde das Leichtfahrzeug weitergeschleudert und blieb neben der Straße liegen. Der Lenker blieb auf der Fahrbahn zurück. Ersthelfer setzten Rettungsmaßnahmen und riefen die Einsatzkräfte, aber der Notarzt musste letztlich aufgeben. Die Alko-Tests der beiden anderen Lenker verliefen negativ, doch beim Lkw-Fahrer wurde eine Blutabnahme angeordnet. Ein Sachverständiger soll den Unfall für die Staatsanwaltschaft rekonstruieren.