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Feuerwehr

Großeinsatz bei Brand in Industriebetrieb: 3 Feuerwehrleute verletzt

Industriebrand in der Steiermark: Sechs Feuerwehren im Einsatz, drei Feuerwehrleute leicht verletzt.
06.06.2026, 15:23

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Dichter schwarzer Rauch steigt aus einem brennenden Industriegebäude in ländlicher Umgebung auf, Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Industriebrand in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt sechs Feuerwehren mit rund 80 Kräften standen im Einsatz.

Das Feuer war gegen 10 Uhr ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchsäule sichtbar. Der Brandherd befand sich am Dach des Gebäudes, weshalb mehrere Atemschutztrupps über Feuertreppen zu den Löscharbeiten vorgingen.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Drehleiter der Feuerwehr Feldbach sowie einer Drohne der Feuerwehr Hatzendorf zur Lageerkundung.

Ein Feuerwehrmann blickt auf ein abgebranntes Dach mit zerstörten Solarpanels und rauchendem Schornstein.

Insgesamt sechs Feuerwehren mit 80 Feuerwehrleuten verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen.

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Ein Übergreifen der Flammen auf die Produktionsanlagen in der Halle konnte verhindert werden. Gegen 11.30 Uhr wurde schließlich „Brand aus“ gegeben.

Drei Feuerwehrleute erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, konnten jedoch vor Ort versorgt werden.

Steiermark
Agenturen, PEKO  | 

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