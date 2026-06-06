Großeinsatz bei Brand in Industriebetrieb: 3 Feuerwehrleute verletzt

Ein Industriebrand in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt sechs Feuerwehren mit rund 80 Kräften standen im Einsatz.

Das Feuer war gegen 10 Uhr ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchsäule sichtbar. Der Brandherd befand sich am Dach des Gebäudes, weshalb mehrere Atemschutztrupps über Feuertreppen zu den Löscharbeiten vorgingen.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Drehleiter der Feuerwehr Feldbach sowie einer Drohne der Feuerwehr Hatzendorf zur Lageerkundung.