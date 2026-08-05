Goldkette als Spur: Polizei sucht weitere Opfer in Graz

Zwei älteren Damen aus Graz wurde Schmuck geraubt. Im Zuge der Ermittlungen rund um diese Raubserie haben Kriminalisten eine Goldkette sichergestellt, die keinem der bisher bekannten Opfer zugeordnet werden konnte. Die Polizei geht nun davon aus, dass die Tatverdächtigen möglicherweise für weitere, bislang nicht angezeigte Straftaten verantwortlich sein könnten – und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Wie das Kriminalreferat Graz berichtet, wurden am 18. Juli zwei ältere Frauen im Stadtgebiet von Graz Opfer von Raubüberfällen. Betroffen waren eine 81-Jährige sowie eine 88-Jährige. Im Rahmen der seither intensiv geführten Ermittlungen wurden bereits Phantombilder der Tatverdächtigen veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Goldkette als neue Spur: weitere Opfer gesucht

Nun stießen die Ermittler auf eine Goldkette, die weder der 81-jährigen noch der 88-jährigen Geschädigten gehört. Daher wird angenommen, dass die Tatverdächtigen auch in weitere, noch nicht bei der Polizei gemeldete Raub- oder Diebstahlsfälle verwickelt sein könnten.

Die Polizei richtet sich nun mit gezielten Fragen an die Öffentlichkeit: Wer erkennt die sichergestellte Halskette wieder? Und wer ist möglicherweise selbst Opfer eines ähnlichen Vorfalls geworden, hat diesen jedoch bislang nicht angezeigt? Sachdienliche Hinweise sowie Angaben zur Eigentümerin der Goldkette nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133 65 3333 entgegen.