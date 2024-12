Bettelnde 13-Jährige nach Raubserie in Graz ausgeforscht

Den Ermittlern gelang es nunmehr, die beiden flüchtigen Unmündigen auszuforschen. Sie zeigten sich laut Polizei zum Teil geständig und werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Opfer wurde um Spenden angebettelt

Die Raubdelikte ereigneten sich kurz aufeinanderfolgend am 12. November. Die Opfer (14 bis 16 Jahre) wurden von den beiden in Graz wohnenden 13-Jährigen zuerst um einen Euro angebettelt. Zeigten sie sich spendenbereit, wurde von ihnen das gesamte Bargeld eingefordert, schilderte der Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber der APA. Die beiden Burschen sollen laut Polizei weiters auch für einen weiteren Raub am selben Tag beim Bahnhof Don Bosco in Graz verantwortlich sein.