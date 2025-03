Kleines Gemeinde-ABC: Wo leben die meisten Schweine?

Am 23. März finden Gemeinderatswahlen in der Steiermark statt; ein Anlass, mit Hilfe der Landesstatistik Steiermark etwas genauer auf die 284 Orte zu schauen, in denen gewählt wird.

Alter Eisenerz, Radmer und Wildalpen gelten als die ältesten Gemeinden der Steiermark, das bezieht sich allerdings auf das Durchschnittsalter der Einwohnerschaft: In Eisenerz beträgt es 56 Jahre, in Radmer 53,4 Jahre und in Wildalpen 52,7 Jahre. Im Gegensatz dazu ist Kalsdorf bei Graz mit einem durchschnittlichen Alter von 40,5 Jahren die jüngste Gemeinde, gefolgt von Werndorf (40,7 Jahre) und Gabersdorf (41,2 Jahre). Einwohner Die meisten Menschen leben – abseits von Graz, wo am 23. März ja nicht gewählt wird – in Leoben (24.605 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz) sowie in Kapfenberg (22.080).

Die wenigsten Hauptwohnsitze sind in Hohentauern (374), Pusterwald (430) und Wildalpen (434) gemeldet. Diese drei sind auch die Gemeinden mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte (zwischen 2,1 und 4,1 Einwohner pro km2). Die höchsten Bevölkerungsdichten haben abseits Graz mit 2.373 Einwohner pro Quadratkilometer Knittelfeld (922 pro km2 ) und Zeltweg (816 pro km2 ). Fläche Mit 414,14 Quadratkilometern Fläche ist Mariazell die größte Gemeinde der Steiermark, gefolgt von Admont (300,2 km2 ) und Sölk (288,68 km2 ). Die flächenmäßig kleinsten Orte sind Arnfels (4,21 km2), Pölfing-Brunn (6,16 km2) und Werndorf (6,23 km2 ). Geburten Die meisten Geburten auf 1.000 Einwohner gerechnet gab es (Stand 2023) in Mühlen (15), gefolgt von Sölk (14,8) und Michaelerberg-Pruggern (14,5). Die niedrigsten Geburtenraten gab es in Hohentauern (0), Sankt Oswald bei Plankenwarth (1,6) und Wildalpen( 2,3). Haushaltsgröße Miesenbach bei Birkfeld führt die Statistik in der Kategorie durchschnittliche Haushaltsgröße an, hier leben 3,15 Menschen pro Haushalt zusammen. Am niedrigsten ist diese Kennziffer mit 1,76 in Eisenerz, dort ist somit auch der Anteil an Ein-Personen-Haushalten mit 49,1 Prozent am höchsten. Den höchsten Anteil an Mehr-Personen-Haushalten (fünf oder mehr Menschen leben zusammen) hat indes Strallegg mit 22,4 Prozent.

Landwirtschaft Die meisten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Haupterwerb) sind in Gnas zu Hause, 159 sind dort gemeldet. Birkfeld folgt mit 153, Leutschach an der Weinstraße mit 152. Gnas ist auch Spitzenreiter bei der Geflügel- und Schweinehaltung, in der Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark gibt es 49.444 Schweine sowie 633.386 Stück Geflügel. Meter Das höchstgelegene Gemeindeamt liegt in Hohentauern (1.272 Meter Seehöhe), gefolgt von Krakau (1.176 Meter Seehöhe) und Ramsau am Dachstein (1.137 Meter). Pendler Der Anteil der zur Arbeit in eine andere Gemeinde pendelnden Beschäftigten ist in Proleb mit 89 Prozent am höchsten, gefolgt von Werndorf (88,5 Prozent) und Gralla (87,6 Prozent). Am niedrigsten ist die Anzahl der Auspendler in Mariazell mit 26,6 Prozent. Die meisten Einpendler hat Lebring-St. Margarethen (94,2 Prozent), gefolgt von Raaba-Grambach (91,2 Prozent) und Albersdorf-Prebuch (91 Prozent).