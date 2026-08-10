Feuer im Motorraum: Lkw-Lenker stoppt mitten im Gleinalmtunnel

Ein Motorbrand an einem Lastkraftwagen hat am Montagfrüh auf der Pyhrnautobahn A9 im Gleinalmtunnel zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Schwerfahrzeugen geführt. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings musste der Tunnel in Fahrtrichtung Norden für rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Gegen 7.30 Uhr war ein Lkw auf der A9 im Gleinalmtunnel in Richtung Linz unterwegs, als im Motorraum des Fahrzeugs plötzlich ein Feuer ausbrach. Der Lenker reagierte sofort und hielt sein Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen an.

Zu spät gesehen: Auffahrunfall im Tunnel

Die Fahrer zweier nachfolgender Schwerfahrzeuge haben die unerwartete Situation im Tunnel vermutlich zu spät erkannt, weshalb es in der Folge zu einem Auffahrunfall kam. Der Brand im Lkw beschränkte sich auf einen kleinen Bereich im Motorraum und konnte vom Lkw-Lenker noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden.