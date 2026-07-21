Tödlicher Unfall bei Semmering-Basistunnel-Bau: Ursache steht fest

Eine Windböe dürfte den tödlichen Arbeitsunfall am Montag auf der Baustelle Göstritz des Semmering-Basistunnels in Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ausgelöst haben. Bei der Demontage einer Halle fiel laut Polizei eine Wand samt Stützen auf den Korb einer Hebebühne, auf der sich zwei Arbeiter befanden. Ein Kroate (45) starb, ein Kärntner (54) wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Mit Hubschrauber in die Klinik

Nach dem Unfall kurz vor 11.00 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt beim Baulos in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für den 45-jährigen Kroaten, ebenfalls Mitarbeiter einer beauftragten Firma, kam jede Hilfe zu spät.